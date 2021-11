Kornwestheim Die Narren bangen und hoffen

„Aber was mit unserem großen Fasnet-Wochenende am 5. und 6. Februar sein wird, an dem der Rathaussturm und der Umzug stattfinden sollten, das steht noch in den Sternen.“ Dass es während des Umzugs am Marktplatz – aufgrund des Narrendorfes – eventuell eine Umzäunung bräuchte, stellt hierbei ein besonderes Problem dar, stellt Türk heraus. Eine ähnliche Situation gelte für das Guggen-Open-Air der NOL. „Der Schutz der Menschen muss natürlich im Vordergrund stehen“, stellt Türk klar: „Aber wir müssen ja auch wirtschaftlich denken, die Organisation und Finanzierung stemmen können.“ Über die nächsten Wochen retten sich die Kornwestheimer Vereine teils mit internen Veranstaltungen, die sich mit Blick auf die Verordnungen besser abschätzen und planen lassen. Auf der Internetseite der Ober-Liga liest sich das etwa so: Ordensabend? NOL-intern! Rombala weckaze? NOL-Intern! Kostümsitzung und Kappenabend? NOL-intern!