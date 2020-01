Kornwestheim Die Narren ziehen wieder durch die Straßen

Kornwestheim - Achtung, Faschingsfreunde: Der große Kornwestheimer Fasnetumzug am Sonntag, 2. Februar, startet bereits um 13.11 Uhr am Marktplatz. In der Vergangenheit ging es erst immer um 14.11 Uhr los. Aber: „Weil sich wieder so viele Gruppen angemeldet haben, und wir nicht in die Dunkelheit hineinlaufen wollen, geht es diesmal eine Stunde früher los“, sagt Martin Türk, der Vorsitzende des Ausschusses Kornwestheimer Fasnet, der den Umzug organisiert.