Kornwestheim Die neue Brücke setzt auch auf Emotionen

Seinen Preis hat das Ganze natürlich dennoch. Nicht nur müssen die Arbeiten laufen, während der Güterbahnhof weiterhin ganz normal seinen Verkehr abfertigt. Allein die Entsorgung der alten Metallelemente, die Blei enthalten, wird mit an die 2,9 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Bestehen wird die neue Brücke aus zwei Hauptelementen, 92 und 38 Meter lang, sie treffen sich auf einem Erddamm im Bereich der Gartenanlagen zwischen den Gleisen. Los gehen soll der Bau frühestens im März 2024 – die Bahn fordert eine „Anmeldezeit“ von rund drei Jahren ein, wenn ihre eigenen Gleise und Bauten betroffen sind.

Dezember 2027 in Betrieb?

Läuft alles wie geplant, könnte die neue Große Pflugfelder Brücke spätestens bis Dezember 2027 in Betrieb gehen. Der Zeitpunkt ist wichtig, weil 2028 die Eisenbahnunterführung an der Holzgrundstraße, der Holzgrunddurchlass, auf Vordermann gebracht werden soll, die zweite wichtige Ost-West-Verbindung, die es in Kornwestheim Autofahrern ermöglicht, die Gleise zu passieren. Apropos Gleise: Die Große Pflugfelder Brücke mit ihrer Metall-Industrieoptik ist nun wirklich keine Schönheit, sondern mehr Zweckbau, dennoch haben die Kornwestheimer durchaus emotionalen Bezug zu ihr.

Nach Süden hin ermöglicht der Gang über die Brücke einen wunderbaren Blick auf das Treiben auf dem Güterbahnhof, immerhin der zweitgrößte seiner Art in Baden-Württemberg. Nicht nur Zugfans riskieren da gerne einen Blick – und die Stadt will das unterstützen, drei Aussichtsplattformen soll der Neubau erhalten. Ein weiteres Schmankerl, so es sich finanzieren lässt: Der Handlauf auf der Brücke könnte mit einem LED-Leuchtband versehen werden, das in verschiedenen Farben erstrahlen kann.