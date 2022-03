Kornwestheim Die neue Kapelle ist aus alten Steinen gebaut

Wenn draußen auf dem Kirchplatz die Halterung mit der lila Flagge steht, dann ist die Tür zur Wochenkapelle aufgeschlossen – und das ist in der Regel jeden Tag von 8 bis 17 Uhr. Was erwartet die Besucher im Inneren? Ein kleiner Raum mit nur drei rechtwinkligen Ecken und einer „runden Ecke“, mit drei Stühlen und einem Altar, der früher einmal im Paulusgemeindehaus an der Rosensteinstraße stand. An den hohen Wänden hängen die fünf Stoffbahnen, die ebenfalls aus dem 2019 abgerissenen Gemeindehaus in der Südstadt stammen und die die Sinneswahrnehmungen der Menschen thematisieren. Wie für diesen Raum geschaffen wirken sie. „Lausche der Stille“, „Schließe die Augen“, „Alles ist sanft“, „Genieße den Geschmack“ und „Atme tief durch“ steht dort geschrieben – alles Wahrnehmungen, die sich in der Kapelle gut machen lassen.