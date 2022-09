Die Kreissparkasse Ludwigsburg hat in ihren Standort Kornwestheim investiert und diesen modernisiert. Zwei Jahre wurde an der Stuttgarter Straße, Ecke Johannesstraße gebaut, um den Kunden am Dienstagabend ein zeitgemäßes und freundliches Dienstleistungszentrum präsentieren zu können. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe – in Form eines Hefegebäcks – versammelten sich Kunden, Angestellte, Vertreter der Stadt, Architekten und Bauherren, um die hellen Räumlichkeiten zu begutachten. Besonders zufrieden zeigte sich Filialdirektor Matthias Barth mit dem großzügigen Servicebereich: „Sehr viele wünschen den persönlichen Kontakt am Schalter.“ Des Weiteren stehen sieben Räume für Beratungen bereit. 17 Mitarbeiter und sieben Auszubildende werden sich fortan um die Zufriedenheit der Kunden kümmern. „Kompliment, die Sparkasse hat sich diesen zentralen Platz verdient und hat eine ganz besondere Bedeutung für Kornwestheim“, kam Landrat Dietmar Allgaier am Abend ins Schwärmen. Oberbürgermeisterin Ursula Keck zeigte sich ebenso stolz: „Das ist ein toller Ort für die Menschen hier.“ Foto: Simon Granville