Kornwestheim Die neue Kurve kriegt sogar der Bus

Dem Schwerlastverkehr ist die Fahrt über die alte B27 (Ludwigsburger Straße) und durch den Domertaldurchlass auch künftig untersagt. Damit die Lkw-Fahrer dank des nunmehr kommoden Abbiegens vorm Wüstenrot-Haus nicht trotzdem den Weg von der B27 Richtung Gewerbegebiet Nord über den GdF-Knoten abkürzen, will die Stadt eine immerhin 150 000 Euro teure Blitzeranlage installieren lassen, die nicht nur die Geschwindigkeitsüberschreitung ahndet. Sie kann auch die Größe des Fahrzeugs erkennen. Lkw-Fahrer, die verbotenerweise bei Wüstenrot vorbeifahren, müssen also mit einem Strafzettel rechnen. Noch allerdings steht der Blitzer nicht. „Die Ausschreibung läuft“, sagt Dirk Maisenhölder, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen im Kornwestheimer Rathaus.

Knapp eine Million Euro investiert

Den Umbau der Kreuzung hat sich die Stadt Kornwestheim inclusive Blitzer rund 750 000 Euro kosten lassen. Vom Land Baden-Württemberg gibt’s finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 240 000 Euro. Die Stadt Ludwigsburg, auf deren Gemarkung der Großteil der Bauarbeiten ausgeführt worden sind, hat selbst 170 000 Euro in die Verkehrsführung investiert. Für Ludwigsburg sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Langfristig sei vorgesehen, an der Hohenzollernstraße einen Radweg zu installieren, kündigt Bürgermeister Sebastian Mannl an.