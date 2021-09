Kornwestheim Die neue Spielzeit im K beginnt

Für Kornwestheims Kulturchefin Claudia Münkel persönlich ist Puccinis Oper „Tosca“ als Kammerstück am 14. Oktober einer der Höhepunkte der kommenden Monate. „Das wird ein fantastisches Erlebnis werden“, versichert sie. Auch das Genre Kabarett und Comedy sei wieder hochkarätig vertreten. Es sei – trotz aller Unwägbarkeiten – gelungen, ein vielseitiges und hochwertiges Programm auf die Beine zu stellen.

Das Metropolorchester spielt spezielle Versionen seiner Lieder

Beim ersten Konzert an diesem Freitagabend mit dem Metropolorchester wird dem Publikum Unterhaltungsmusik aus der ganzen Welt geboten. „Mindestens die Hälfte der neu arrangierten Lieder hat man schon einmal gehört und kann sie wahrscheinlich sogar mitsingen“, vermutet Felix Heller. Spannend werde es vor allem dann, wenn man eine bekannte Melodie mit Gesang in einer anderen Sprache erlebe. „Viele bei uns bekannte Titel führen wir zu ihrem Ursprung zurück und singen in zehn unterschiedlichen Sprachen“, so Heller, dessen Vorfreude schier unermesslich scheint. „Ein Liveorchester verleiht einfach Flügel und diese können wir nun endlich wieder ausbreiten.“

Die Spielzeit 2021/2022: ein Auszug

Pe Werner

Die Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin macht mit einer Musikrevue am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, Station im K.

Tosca

Puccinis Oper als Kammerstück bieten am 14. Oktober fünf Opernsängerinnen und -sänger dar.

Der größte Crash aller Zeiten

Den prophezeit Wirtschaftsexperte Marc Friedrich bei der Vorstellung seines neuen Buches in der Bücherei am 16. Oktober.

Urmel schlüpft aus dem Ei

Das Figurenmusical für Kinder wird von den Complizen am 17. Oktober aufgeführt.

Füenf

Die A-cappella-Band präsentiert ihr neues Set „005 im Dienst Ihrer Mayonnaise“ am 22. Oktober.

Queen of Sand

Sandmalerin Irina Titova lässt am 29. Oktober ungewöhnliche Kunst entstehen.

Uli Keuler

Der schwäbische Kabarettist schaut am 11. November vorbei.

The Tap Pack

Die Australier verbinden modernen Stepptanz mit humorvollem Flair – am 12. November.

Wohltätigkeitskonzert

Die Städtischen Orchester spielen am 13. November für den Verein „Gemeinsam“.

Klingende Bergweihnacht

Die Schlager-Weihnachtsrevue wird am 4. Dezember von Stefan Mross moderiert.

Drei Männer im Schnee

Das Filmtheater Lange und Leder spielt Erich Kästners Komödie am 16. Januar 2022.

Michael Hatzius

Der Puppenspieler mit der Echse kommt mit „Echsoterik“ am 19. Februar.

Lisa Eckert

Die kontroverse Kabarettistin trägt am 25. Februar „Die Vorteile des Lasters“ vor.

Matthias Richling

„#2022“ heißt das Programm des bekannten Kabarettisten, der am 4. März zu Gast ist.

Ilja Richter

Der Schauspieler und Synchronsprecher liefert am 16. März eine Hommage an Karl May: „Vergesst Winnetou!“

Ray Wilson

Der ehemalige Genesis-Frontmann präsentiert seine größten Hits am 29. April.