Kornwestheim Die neuen ESG-Pächter legen langsam los

Was sie mit dem Restaurant vorhat, ist aber kein Geheimnis: Die Küche ist balkan-schwäbisch, es gibt also sowohl Cevapcici als auch Zwiebelrostbraten und Spätzle. Das Essen spiegelt damit die alte und die neue Heimat von Maria Kovacevic wider, die in Kroatien aufgewachsen ist.

Sauberkeit ist den neuen Pächtern sehr wichtig

Das A und O in der Küche, in der sie derzeit noch alleine arbeitet, sei die Hygiene. „Die Gäste dürfen immer in die Küche gucken, es wird jeden Abend gründlich geputzt, und wir haben jetzt sogar einen Dampfsauger gekauft“, sagt sie. Wenn jemandem die Sauberkeit nicht so wichtig ist, wird er nicht ins Team aufgenommen, sagt Kovacevic. Insgesamt versuche sie, junge Kollegen einzustellen. Einen Koch hat sie bereits gefunden. „Wir brauchen auf jeden Fall einen, damit wir zu zweit in der Küche sind. Am Wochenende wäre es gut, wenn drei Leute kochen“, sagt Kovacevic.

Künftig soll der Sohn des Ehepaars, Srecko Stojanov, den Laden führen. Wegen der Pandemie hat er bisher seinen Hauptjob als Lagerist behalten, kümmert sich derzeit aber schon um den Papierkram der Gaststätte. „Ich will, dass er etwas lernt und dass er später etwas hat“, sagt seine Mutter. Bisher hat die Familie ein Restaurant in Stuttgart betrieben, das nun Maria Kovacevics Schwester weiterführt. Erfahrung bringen sie also mit. Und am neuen Standort in Kornwestheim läuft es gut an. „Bisher sind wir zufrieden“, sagt Goran Kovacevic.

Neuer Name soll neue Gäste locken

ESG-Gaststätte

Die ESG-Gaststätte trägt ihren Namen, weil sie auf dem Gelände des ehemaligen Vereins Eisenbahner-Sport-Gemeinschaft steht.

Jahnstüble

Im Zuge des Pächterwechsels gab es im Verwaltungsausschuss der Stadt die Diskussion, ob das Restaurant in Jahnstüble umbenannt werden soll. Das würde besser zur Jahnhalle passen, so die Argumentation. Der Vorschlag wurde allerdings abgelehnt.

Kutschers Glück

Stattdessen trägt die Gaststätte nun den Beinamen Kutschers Glück. Den hatten sich die neuen Pächter gewünscht, da ihr bisheriges Lokal in Stuttgart-Wangen den Namen „Kutschers Glück Hasenstüble“ trägt. Mit dem Namen wollen sie nun auch Gäste aus Stuttgart nach Kornwestheim locken.