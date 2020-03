Kornwestheim Die Onleihe hilft Leseratten in Corona-Zeiten

Es gibt ein umfangreiches Angebot an Kinder- und Jugendliteratur. Verfügbar sind außerdem Sachbücher und Ratgeber, Medien, die beim Lernen und in der Schule unterstützen, Zeitschriften und Zeitungen. Und es ist unter anderem auch vieles aus dem Bereich Belletristik und Unterhaltung zu finden, darunter etliche aktuelle Romane. Allerdings: Wer einen bestimmten Titel sucht, wird im Einzelfall nicht fündig. Bestseller und Neuerscheinungen der Verlagsgruppen Holtzbrinck, Random House und Bastei Lübbe können in der Onleihe häufig nur mit Verzögerung oder überhaupt nicht angeboten werden, weil dies die Verlage nicht anders wollen.