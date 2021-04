Kornwestheim Die Pattonviller greifen zur Müllzange

Zum vereinbarten Treffen um 16 Uhr am zentralen Martin-Luther-King-Platz sind an diesem Mittwoch mehr als 20 Müllsammler anwesend. Alle haben schon mehr oder weniger volle Müllsäcke dabei. „Wir wohnen ja in verschiedenen Ecken von Pattonville und sammeln bereits auf dem Weg zum Treffpunkt“, erklärt Daimer. „Es gibt keinen Zwang und keine Verpflichtung, alle kommen wie sie wollen und können.“