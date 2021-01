Vereine in der Pandemie - Der Reit- und Fahrverein Kornwestheim trotzt Corona, so gut es geht. „Wir hatten so wenige Austritte wie in den vergangenen Jahren nicht, und wegen der Pandemie hat uns gar niemand verlassen“, berichtet die erste Vorsitzende Natalie Spahr, „das macht uns sehr glücklich.“ Man sei ganz gut durch das Jahr 2020 gekommen – obwohl man keine Fördermittel bekommen habe. „Dafür ging es uns wohl einfach nicht schlecht genug“, so Spahr.