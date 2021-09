Kornwestheim „Die Physiotherapie ist eine Branche mit Zukunft“

Es waren sicher einige Voraussetzungen für die staatliche Genehmigung der Physiotherapie-Ausbildung zu erfüllen, oder?

Das kann man wohl sagen. Insgesamt dauerte die Genehmigung etwa ein Jahr. Es waren einige bürokratische Hürden zu nehmen. Es gab unter anderem einige schriftliche Anträge zum Ausfüllen, Raumpläne waren einzureichen, damit die räumlichen Voraussetzungen geprüft werden konnten und auch genügend Kooperationspartner für die praktische Ausbildung musste man vorweisen. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr geht es nämlich bei uns in Blockpraktika zur praktischen Ausbildung – zum Beispiel in Kliniken, Rehazentren oder in niedergelassenen Praxen. Diese Partner musste man erst einmal gewinnen, um diese dann dem Regierungspräsidium mitteilen zu können. Und dann ist da ja auch noch das Personal. Ohne ein kleines Dozententeam inklusive ärztlicher Direktion und einem Schulleiter geht es nicht. Am Ende hat alles funktioniert und darüber freuen wir uns sehr.

Wie viele Plätze gibt’s an der Gluckerschule für angehende Physiotherapeutinnen und -therapeuten?

Ganz offiziell ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf 25 Plätze pro Klasse festgelegt. Wenn die Nachfrage aber größer ist, könnte man auch mit zwei Klassen an den Start gehen.

Wie sieht die Ausbildung genau aus?

Die Ausbildung geht drei Jahre. Im ersten Jahr geht es ausschließlich in der Schule um die Grundlagen, zum Beispiel in der Anatomie, Physiologie, Orthopädie, Chirurgie und Neurologie. Es werden Krankheitsbilder, die Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten vermittelt, aber auch Erste Hilfe – die Basics eben.

Und dann?

Ab dem zweiten Jahr geht es auch in die praktische Ausbildung. Diese besteht aus etwa fünf bis acht Wochen Praktikum bei einem unserer Kooperationspartner. Dafür habe ich mit rund 40 möglichen Kooperationspartnern Kontakt aufgenommen, die allesamt sehr motiviert und interessiert sind, uns zu unterstützen. Anschließend folgt wieder eine Zeit an der Schule.

Und das dritte Jahr?

Das sieht ähnlich aus wie das zweite, nur dass die Stunden in der praktischen Ausbildung nochmals erhöht werden. Die Ausbildung endet dann mit dem Staatsexamen, einer praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfung.

Sie haben die Partner angesprochen, bei denen die Auszubildenden praktische Erfahrung sammeln sollen. Woher kommen die?

Alle aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Hier hieß es Klinken putzen und das bestehende Netzwerk kontaktieren und informieren. Wir sind sehr erfreut über die positiven Rückmeldungen und wie schon erwähnt, über die große Motivation und das Interesse uns zu unterstützen.

Der erste Ausbildungsgang für Physiotherapeuten an der Gluckerschule in Kornwestheim startet im Oktober dieses Jahres. Es sind noch einige Plätze frei. Bewerbungen können per E-Mail an info@gluckerschule.de gerichtet werden.

Kornwestheim