Kornwestheim „Die Räder dürfen natürlich nicht alle still stehen“

Kornwestheim - Timo Keller geht es hervorragend, trotzdem muss er derzeit in den eigenen vier Wänden verweilen. Der 47-Jährige Lehrer für Mathematik und Englisch war während der Faschingsferien als Betreuer der Skizunft-Freizeit in Südtirol unterwegs. Zwar arbeitete er in der Folge noch einige Tage am Ernst-Sigle-Gymnasium, doch dann wurde Südtirol am Donnerstag zum Krisengebiet erklärt. Lehrer, die dort in jüngster Zeit unterwegs waren, müssen nun erst einmal zuhause bleiben. „Dabei waren wir ganz im Nordzipfel der Gegend“, sagt Keller. „Gleich im ersten Tal hinter dem Brenner.“ Was er von zuhause aus tun könne, das tue er, sagt der Lehrer, der den Vertretungskollegen per E-Mail Material schickt und am heimischen Schreibtisch korrigiert.