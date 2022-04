Kornwestheim Die Realschule wird zur Großbaustelle

Bei einer routinemäßigen Begehung hat man festgestellt, dass der Brandschutz an der Theodor-Heuss-Realschule nicht mehr auf dem Stand der Technik ist. Deshalb investiert die Stadt Kornwestheim nun rund 2,3 Millionen Euro. „Wir wollen die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, um das Gebäude schnell evakuieren zu können“, sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler. So bekommen neben den Fluren nun auch die Klassenzimmer Rauchmelder, die automatisch auslösen. Dafür werden in den Fluren neue Leitungen in die Decke gelegt und von dort in die einzelnen Räume gezogen. Und wenn die Bauarbeiter schon an den Decken werkeln, bekommt die Realschule gleich eine moderne LED-Beleuchtung.