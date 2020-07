Kornwestheim - So mancher Bahnhofsbenutzer wird in den vergangenen Wochen beim Gang über den Vorplatz und durch die Güterbahnhofstraße gedacht haben: „Was ist denn hier los? Irgendetwas ist anders, oder?“ Der genauere Blick zeigt es: Die Bücherzelle sieht mittlerweile anders aus. War sie bis vor Kurzem noch die gleiche Zelle wie immer, Marke Telekom, 90er Jahre, so hat sie sich mittlerweile in eine edle rote Telefonzelle verwandelt, wie man sie eher in London erwartet.