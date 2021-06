„Die Sperrpause, die wegen der Brückenarbeiten in Kornwestheim notwendig war, hat heute Nacht wie vorhergesehen geendet“, teilte die Deutsche Bahn am Montagmittag auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Außerdem ließ eine Sprecherin verlauten: „Alle Züge fahren wieder planmäßig. Derzeitig finden noch Arbeiten in der näheren Umgebung der Brücke statt, diese haben aber keine Auswirkungen auf den Zugverkehr.“ Beim Projekt liegt die Bahn also derzeit im Plan: gute Nachrichten für Pendler und alle weiteren Reisenden. Für den Straßenverkehr ist die Durchfahrt allerdings nach wie vor nicht möglich. Die beiden Bauwerke der neuen Bahnbrücke waren am Freitag, 28. Mai, mit einem sogenannten Tausendfüßler, also einem Spezialgerät, quasi eingeparkt worden.