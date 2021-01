Kornwestheim - Wer am Sonntag durch Kornwestheim spaziert ist, dem mag eine weitere Besonderheit der Corona-Pandemie ins Auge gefallen sein: Sie lässt die Schneemann-Population rapide ansteigen. Anderer Freizeitvergnügungen beraubt, nutzten viele Kornwestheimer und Kornwestheimerinnen den kräftigen Schneefall am Wochenende aus, um allerlei Schneefiguren zu bauen. Auf unseren Aufruf, uns Bilder der Schneemänner und Schneefrauen made in Kornwestheim zuzusenden, reagierte folgerichtig dann auch eine Menge unserer Leser - die Fotos finden sich hier.