Kornwestheim Die Schule geschwänzt: Geld oder Arbeit

Bei der Frage, in welche Klasse die Schülerin komme und wie es ihr in der Schule ergehe, stellte sich heraus, dass bei der 14-Jährigen irgendwann das Praktikum in Sachen Berufsfindung ansteht. „Im Gericht kann man auch ein Praktikum machen“, gab die Richterin einen Tipp und wünschte der 14-Jährigen, die ab dem neuen Schuljahr ja nun regelmäßig in die Schule gehen will, noch „schöne Ferien“. Vielleicht kommt’s ja zu einem Wiedersehen zwischen Richterin und der 14-Jährigen, die dann nicht Beschuldigte, sondern Praktikantin ist.