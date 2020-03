Kornwestheim Die Sehnsucht nach Schönheit erfüllt sich

Um weitere Fragen zu beantworten, lädt Aydin in das Büro der Gemeinde ein, das natürlich noch im alten Gebäude liegt. Eine Deutschland- und eine Türkeiflagge stehen dort, daneben hängt ein Bild von Atatürk. Ein Gemeindemitglied hat aus Gips liebevoll ein Modell der neuen Moschee gefertigt, das zwar nicht zu hundert Prozent maßstabsgetreu sein mag, aber Geist und Seele des Neubaus gut einfängt.

In reinem Weiß erstrahlt es, mit schön geschwungenen Fenstern. Es ist angelehnt an den klassischen seldschukisch-osmanischen Baustil und wirkt in Teilen wie ein märchenhafter Sultanspalast, entworfen von dem Architekten Sedat Yilbirt, einem Experten für den Neubau islamischer Gotteshäuser. Die neue Moschee bringt damit auch zum Ausdruck, dass die Kornwestheimer Muslime sich nach 20 Jahren in ihrem Funktionsbau nach mehr Schönheit und Repräsentation sehnen. „Als ich vor zwei Jahrzehnten zum ersten Mal sah, wohin unsere Gemeinde zieht, hatte ich Tränen in den Augen“, sagt Recep Aydin, der selbst mit 13 Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam.

Heute kann er dem Standort an der Sigelstraße aber viel Gutes abgewinnen, denn auch der Lage im Industriegebiet ist es zu verdanken, dass die Gemeinde nun fast so bauen kann, wie sie will. Vier Stockwerke werden Moschee und Kulturzentrum haben. Frauen und Männer haben getrennte Gebetsräume, insgesamt können etwa 400 bis 500 Menschen beten. Es gibt Veranstaltungs- und Unterrichtsräume, Lager, Küche, Büros, Teestube. Die Grundfläche: rund 855 Quadratmeter. „In einer Innenstadtlage Platz Raum für ein solches Gebäude zu finden, wäre wohl unmöglich“, sagt Aydin.

Und auch verkehrsgünstig gelegen sei die Moschee in der Sigelstraße ja. Nicht nur die Kornwestheimer Gläubigen freuen sich darüber, ist Aydin überzeugt. Zum Beten kommen ja auch Menschen aus dem Umland her, etwa aus Stammheim und Möglingen. Steigt die Zahl der Moscheebesucher mit dem Neubau, wird das Einzugsgebiet insgesamt größer? Aydin vermutet: eher nicht. „Aber bestimmt werden viele einfach mal vorbeischauen, um unsere Moschee zu besichtigen“, ist er überzeugt.