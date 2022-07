Das Basketball-Team der Kornwestheimer Silcherschule darf sich Grundschulmeister 2022 nennen. In der Hannes-Reiber-Halle gewann die Mannschaft die diesjährige Grundschulliga. Wieder traten, ausgerichtet von der Porsche Basketball-Akademie Ludwigsburg und den SZ Giants, die Grundschul-AGs unter der Moderation von Coach Philipp Staiger an. Am vergangenen Freitag gab’s zuerst sechs Spiele ohne verkündete – aber offiziell registrierte – Ergebnisse. Außerdem durften sich die Nachwuchssportler bei der Skills Challenge über Prämien freuen – dabei durften die 28 Jungen und Mädchen ihre Basketball-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Am Nachmittag gab’s schließlich die Finalspiele: In der Partie um Platz drei trafen die Philipp-Matthäus-Hahn-Grundschule und die Eugen-Bolz-Schule (EBS) aufeinander. Am Ende hatte dei EBS mit 23:9 die Nase vorn. Das Finale bestritten die Schillerschule und die Silcherschule. In einem spannenden Spiel behielt die Silcherschule mit 23:19 die Oberhand. „Am Ende waren alle erschöpft, aber glücklich“, berichtet Saskia Becker, die bei den Giants als stellvertretende Abteilungsleiterin für die weibliche Jugend und den Schulsektor zuständig ist. Freudestrahlend nahmen die Kinder ihre Urkunden und den Pokal entgegen. Und vielleicht kehren einige der Jungen und Mädchen ja zu den Giants zurück: Montags und donnerstags bietet Basketballtrainer Daniel Secanda jeweils nachmittags um 16 Uhr ein Schnuppertraining an. Foto: privat