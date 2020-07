Kornwestheim Die Sorge vor zusätzlichem Verkehr bleibt

Was ist das Landschaftsmodell

Vereinfacht gesagt: Es ist die Idee, den Nordostring auf einer Länge von 10,7 Kilometern unter der Erde verschwinden zu lassen. Anschlussstellen mit kurzen Rampen soll es in Fellbach, Waiblingen, Hegnach und Remseck geben. In Kornwestheim wird der Nordostring südöstlich vom Hornbergdurchlass mit der B 27 verbunden, und zwar unter der Erde. Stihl geht von Kosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro aus. Der Unternehmer aus Waiblingen mit Wohnsitz in Remseck sieht zu diesem Tunnel keine Alternative. Die Bahn sei wegen des desolaten Zustands ihrer Infrastruktur nicht in der Lage, zusätzliche Güter zu transportieren, erläuterte Stihl. Obgleich immer mehr Waren von A nach B gebracht würden, stagniere der Anteil der Bahn am Gütertransport. „Güter werden geradezu auf die Straße gezwungen“, so seine Erfahrung. Den „offenen Nordostring“ lehnen die Initiatoren des Landschaftsmodells ab. Die Region könne es sich nicht leisten, weitere Flächen zu bebauen und damit ökologische Verbundsysteme zu vernichten. „Noch intakte Landschaftsflächen dürfen nicht der Verkehrsoptimierung zum Opfer fallen“, heißt es in einer Präsentation der Initiative. Der Tunnel, der benötigt werden, um die Region Ludwigsburg mit dem Remstal zu verbinden, sei ein „Leuchtturmprojekt für Deutschland“ und stelle die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie dar, so Stihl im Festsaal des K.