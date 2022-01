Kornwestheim - Drei der so genannten Montagsspaziergänge gab es bisher in Kornwestheim, bei denen Impfgegner und Kritiker der Coronamaßnahmen sich öffentlich Gehör verschaffen – indes ohne offiziell eine Demonstration anmelden zu müssen. Dass die Spaziergänge bislang friedlich verliefen, berichteten Ordnungsamtsleiter Michael Siegel und Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) auf Nachfrage der CDU-Stadträtin Silvia Stier.