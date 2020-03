Kornwestheim Die Sperrung der B 27 macht sich kaum bemerkbar

Obgleich die Behörde bemüht ist, den Verkehr während der knapp drei Jahre währenden Bauzeit über die B 27 und die Gumpenbachbrücke laufen zu lassen, ist an einzelnen Tagen eine Sperrung unvermeidlich, hat das RP von Beginn an verlauten lassen. Fürs Wochenende hatte das RP zudem Ausnahmegenehmigungen für die Arbeiten eingeholt, die schon morgens um 7 Uhr begannen und bis 20 Uhr andauerten. Große Scheinwerfer sorgen an der Baustelle für das notwendige Licht. Während die Bauarbeiter am Samstag im strömenden Regen ganz für sich und unbeobachtet schaffen konnten, blieben am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein immer wieder Spaziergänger und Fahrradfahrer – im gebotenen Abstand – stehen, um die Bohrungen zu verfolgen. Besonders für die Kinder waren die Arbeiten eine willkommene Abwechslung.