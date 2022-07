Kornwestheim Die Stadt feiert an zwei Stellen kulinarisch

„Es geht wieder los“, tönt es über den Holzgrundplatz, „lecker, lecker, lecker.“ Aal Eddy und seine Kollegen preisen auf dem Hamburger Hafenmarkt, der am Wochenende in Kornwestheim zu Gast war, ihre geräucherten und frischen Fische an. Die Rufe sind nicht weit zu hören – was die Anwohner freuen dürfte. Denn im Vorfeld hatte eben jenes Geschrei der Fischhändler Unmut ausgelöst. Der Gemeinderat hatte dem Besuch der Stände nur zugestimmt, nachdem er seine Bedenken zur Lautstärke der Marktschreier geäußert hatte.