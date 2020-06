Kornwestheim Die Stadt geht ans prall gefüllte Sparbuch

Weil sich die Zahlen gegenüber dem, was der Gemeinderat im Dezember als Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen hat, massiv verändert haben, ist die Stadt Kornwestheim laut Gemeindeordnung gezwungen, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Das soll am 16. Juli geschehen, bis dahin werden die Stadträte den Entwurf in den Ausschüssen beraten. Die größte Änderung: Die Stadt geht davon aus, dass ihr 8,5 Millionen Euro an Gewerbesteuern in der Kasse fehlen werden, mit denen sie eigentlich fest gerechnet hat. Statt 20,5 werden die Unternehmen wohl nur noch zwölf Millionen Euro zum Haushalt beisteuern. Bei der Lohn- und Einkommensteuer – die Kommunen bekommen 15 Prozent von dem Betrag, den ihre Einwohner einzahlen – geht die Stadt von einem Minus in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus. Koch-Haßdenteufel mutmaßt, dass in den kommenden Jahren auch bei diesem Posten viel Geld fehlen wird, weil sich Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit bemerkbar machen werden.