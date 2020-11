Kornwestheim Die Stadt verzichtet auf 15 000 Euro

Die Stadt müsste die Kosten für Wartung und Verbindung auf jeden Fall für drei Jahre komplett selbst tragen, eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit gewährleisten, mindestens zehn Zugangspunkte im Freien oder fünfzehn Punkte in geschlossenen Räumen bereit stellen. Das Internet müsse zudem rund um die Uhr „eingeschaltet“ sein, ohne Ausnahme. Am Ende des Tages wurde klar: Die 15 000 Euro wären da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein für vermutlich höhere Installations- und Folgekosten. Zudem, so machte es die Verwaltung klar, gebe es ja Situationen, in denen eine Abschaltung – die dann nicht erlaubt wäre – notwendig werden könnte. Die Corona-Pandemie sei hierfür ein Beispiel. Man will das WLAN halt auch mal ausschalten können, um nicht am Ende noch zu Unzeiten Menschen zu Hotspots zu locken.