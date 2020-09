Aber nicht nur ums Rothacker-/Sprecherareal wird es am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik gehen. Die Stadträte beschäftigen sich auch mit den Birken auf dem Friedhof an der Aldinger Straße, die wegen der Trockenheit der Stadtgärtnerei immer mehr Sorgen bereitet. Außerdem geht’s um die neue Heizzentrale, die in Nachbarschaft zur Theodor-Heuss-Realschule entstehen soll, und um die Bahnbrücke in der Bahnhofstraße, die erneuert wird. Dort ist mit den Bauarbeiten bereits begonnen worden.