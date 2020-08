Kornwestheim Die Stadtwerke warnen vor unseriösen Haustürgeschäften

Der Ablauf sei fast immer der gleiche: „Mitarbeiter klingeln an der Haustür und erklären, von den Stadtwerken zu sein. Entweder behaupten sie, ablesen zu wollen oder gar, die Stadtwerke hätten das Energiegeschäft abgegeben.“ Oder aber sie bieten Breitband-Produkte mit dem Hinweis darauf an, dass sich das Unternehmen mit den Stadtwerken geeinigt habe, so Ulf Lauche, Bereichsleiter Privatkunden und Marketing.