Kornwestheim Die Tafel steigt auf fertig gepackte Tüten um

Am Freitag konnten die Tafelladen-Kunden, von denen die meisten auch zum Einkauf kamen, vier kleine Tüten mitnehmen – jeweils eine mit Obst, Backwaren, Gemüse und haltbaren Produkten. Die allerdings, so berichtet Franz Scheuermann von der katholischen St.-Martinus-Gemeinde, gehen zur Neige. Noch aber steuern die Fahrer die diversen Geschäfte an, um das, was für die Bedürftigen abgegeben wird, abzuholen.