Die Stadtbibliothek Kornwestheim ändert ihre Benutzungs- und Gebührenordnung. Das hat der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen dieser Tage entschieden. Die Pflicht zum Einschließen mitgebrachter Taschen wird demnach für die Besucher und Besucherinnen gestrichen. Auch Sprachliches und die Rechtsbehelfsbelehrung wurden – da man eh schon einmal dabei war – überarbeitet. Der Grund für die Änderung der Ordnung: In der Stadtbücherei im K stehen seit 2021 überhaupt keine Schränke mehr für die Leserinnen und Leser zur Verfügung. Da diese in den vergangenen Jahren nicht mehr genutzt wurden, wurden sie – erfolgreich, wie es heißt – zur Bibliothek der Dinge umfunktioniert. In den Schließfächern werden nun also Gebrauchsgegenstände aufbewahrt, die ausgeliehen werden können.