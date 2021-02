Kornwestheim Die unnötigen 30er-Schilder verschwinden

Kornwestheim - Die Tempo-30-Schilder in dem Bereich des Kornwestheimer Busbahnhofs, in den die Busse einfahren und parken, werden wieder abgebaut. Das teilte die Stadt in einer Stellungnahme mit. „Die Straßenverkehrsbehörde wird die Entfernung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Innenbereich des Busbahnhofs veranlassen“, heißt es aus dem Rathaus. Sie könne entfallen, da die Durchfahrt in diesem Bereich ohnehin nur für den Linienverkehr, sprich die Busse, freigegeben sei, die dort stehen – Autofahrer tangiert sie nicht.