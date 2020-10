Kornwestheim „Die Wand zeigt zu den Lebenden“

Der Zeitplan vorab: Läuft alles glatt, wird die Friedhofsmauer an diesem Sonntag vollends fertig. „Sie ist dann das größte Kunstwerk der Stadt“, so Güthler. Doch bevor sich Merkt am vergangenen Montag ans Werk machen durfte, hatten Gemeinderat und Stadtverwaltung einige Gedankenspiele angestellt: Hätte man die vormals recht marode Mauer abreißen und neu bauen sollen, gar aus Naturstein oder als „grüne“ Mauer? Am Ende fiel die Entscheidung für das künstlerische Projekt, unter fünf Bewerbern fand Frederik Merkts Entwurf einstimmigen Zuspruch. Eine Malerfirma brachte die Mauer vorher noch auf Vordermann.