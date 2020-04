Kornwestheim "Die Wehr bleibt einsatzfähig"

Und wenn es zu einem Einsatz kommt, bei dem eine Wachabteilung nicht ausreicht?

Wir haben die einsatzbereiten Wehrleute noch einmal hälftig unterteilt und auch hierfür einen Einsatzplan, falls mehr Leute benötigt werden. Jeder Kamerad hat auch außerhalb vom Schichtplan seinen Melder dabei, wenn wir mehr Personal benötigen sind diese binnen weniger Minuten an der Einsatzstelle. Unsere Schleifen in den Meldern haben wir übrigens entsprechend neu programmiert. Die Melder können sicher im Gerätehaus abgeholt werden, sodass sich die Kameraden dort nicht begegnen. Eine weitere Maßnahme: Eine Wachabteilung fährt immer mit mindestens drei Fahrzeugen zum Einsatzort, damit sich die Leute nicht so eng in den Kabinen zusammendrängen müssen. Zum Glück haben wir so viele Aktive – rund 100 – in unserer Wehr, dass wir es auch gut verkraften könnten, wenn eine Abteilung ganz ausfallen würde für zwei Wochen.