Kornwestheim Die Wildbienen schlüpfen in der Rathaus-Kita

Expertin Martina Lausmann und ihre Handpuppe Hanne Summsel besuchen die Kitas am Jakob-Sigle Platz und in der Daimlerstraße regelmäßig. Das Projekt wurde im Jahr 2018 zum ersten Mal durchgeführt. Nach einer Corona-Pause geht’s nun für die älteren Kinder weiter. Beim jüngsten Besuch von Martina Lausmann faszinierte die Kinder eine Plastikröhre, die das „Kinderzimmer“ einer Biene symbolisieren sollte. Am Anfang liegt nur ein winziges Ei darin, schon bald darauf wird daraus aber eine Larve. „Die Larve frisst und schläft viel. Wenn sie irgendwann dick genug ist, spinnt sich die Larve in ihren Kokon ein“, erklärte Hanne Summsel den Kindern. Martina Lausmann hatte noch eine Überraschung für die Kinder dabei. Jedes Kind bekam einen Kokon überreicht. Diesen legten die Kinder in ein verschließbares Glas. In den kommenden Tagen können die Kinder dann beobachten, wie die Wildbienen schlüpfen und ins Leben starten. „Anders als die Honigbiene sind Wildbienen bereits bei vier Grad umtriebig. Honigbienen haben erst ab etwa 12 Grad Lust zu arbeiten“, so Martina Lausmann.