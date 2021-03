Kornwestheim Die Wirte halten zusammen

Aus der Idee von Anastasios Koutsianos ist mittlerweile mehr erwachsen. Er schloss sich mit Marcel Demirok von der Kneipe Brünnle zusammen. Demirok, der auch Stadtrat ist, was „mit der Aktion aber nichts zu tun hat“, kennt dank seines Engagements für die Kneipennacht viele andere Wirte in Kornwestheim. Schon Anfang Mai stellte er eine Solidaritätsaktion auf die Beine, auf dem Marktplatz warben Kornwestheimer Kneipen- und Restaurantbetreiber dafür, sie in Corona-Zeiten nicht zu vergessen. -