Kornwestheim Die Zahl der Erkrankten steigt rasant

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis steigt auf 95

Unklar ist, warum die Ansteckungen in Kornwestheim so stark zugenommen haben. Ein Infektionsherd sei im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen nicht auszumachen, teilt das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Kornwestheim um 17. Im gesamten Landkreis erhöhte sich der Wert um 203 Fälle. Laut Landratsamt sind in Kornwestheim derzeit 139 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, im Landkreis sind es 1721. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona beträgt im Landkreis 95 und damit einer mehr als am Vortag und sechs mehr als vor sieben Tagen.