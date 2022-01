Kornwestheim Die Zukunft der Stadt

Fest stand: Jeder und Jede hatte seine oder ihre Gedanken beigetragen, was in der Stadt noch möglich wäre, damit alle, egal welcher Nationalität und welchen Alters, weiter am Leben teilhaben können. Dass das in Kornwestheim zum Start ganz gut funktioniert hat, merkte Martin Müller an. „Das Motto soll ja heißen: Schimpfen, spinnen, schaffen. Und in vielen anderen Kommunen kommen die Menschen kaum über das Schimpfen hinaus.“ In Kornwestheim sei die Verwaltung hingegen aktiv und transparent. „Da habe ich schon weitaus Schlimmeres erlebt“, berichtet er.

Ein halbes Jahr Vorbereitung

Ein halbes Jahr an Vorbereitung stecke nun in diesem Abend, so Müller. Festgehalten wurde der Auftakt zur Zukunftswerkstatt professionell in Ton und Bild, zuvor gab’s schon einen gekonnt gemachten Kurzfilm zu sehen. Darüber hinaus durfte Lisa Herfurth von der städtischen Pressestelle die neue Internetseite vorstellen, die Infos über die Zukunftswerkstatt Kornwestheim bereithält. Es war zu spüren: Die Verwaltung lässt sich nicht lumpen. Für das Projekt gibt es für Kornwestheim eine Förderung von 30 000 Euro, von denen bis zu 10 000 Euro in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen fließen dürfen.

Wie Stabsstellenleiter Kadir Koyutürk zum Ende des Abends nach etwa zweieinhalb Stunden bestätigte, soll es im Laufe des Frühjahrs einen nächsten Termin geben. Dann zeigt sich, ob die Teilnehmer, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen möchten – die sogenannten „Kümmerer“ – schon ans Werk gegangen sind. Und in einem Jahr soll eine erste große Bilanz gezogen werden. „Da gibt es dann ein erstes Update mit Ergebnissen“, kündigt Martin Müller an. Und es solle ein erster Vergleich angestellt werden mit den anderen 39 geförderten Kommunen.