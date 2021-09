Kornwestheim - Eine Anwohnerin der Karl-Joos-Straße hat am Montag gegen 21.50 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatte einen Mann beobachtet, der sich verdächtig verhielt. Die Person hielt sich zunächst auf der Ladefläche eines geparkten Lasters auf und lud anschließend Gegenstände in ein Auto. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kornwestheim rückten hierauf in die Karl-Joos-Straße aus.