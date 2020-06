Kornwestheim - Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag zwischen 12 und 15.55 Uhr in der Hohenstaufenallee einen Rucksack aus einem vermutlich unverschlossenen Lkw gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachte ein Mann den Rucksack später wieder zum Tatort zurück, warf ihn in das Fahrerhaus des Lasters und fuhr mit dem Fahrrad davon. Der Inhalt des Geldbeutels und das Smartphone fehlten allerdings. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.