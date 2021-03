Kornwestheim - Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim ein neu ausgeliefertes E-Bike gestohlen. Das Fahrrad wurde laut Polizei im Nebeneingang eines Fahrradgeschäfts abgestellt. Als der Besitzer seinen Laden öffnete, wurde er von Nachbarn auf die Lieferung aufmerksam gemacht. Das Paket mit dem Zweirad war aber nicht mehr da. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein rotes E-Bike der Marke Centurion im Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 melden.