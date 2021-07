Kornwestheim - Aus einem Rohbau in der Neckarstraße in Kornwestheim hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag Elektrowerkzeug und Zubehör des Herstellers Würth gestohlen. Die entwendeten Gegenstände haben nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 800 Euro. Der Unbekannte überwand für seine Tat einen Bauzaun und brach die Tür zu einem Lagerraum im Untergeschoss des Rohbaus auf.