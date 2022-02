Kornwestheim - Unbekannte brachen am Freitag zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in Kornwestheim ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentüre auf, anschließend durchwühlten sie den Großteil der Wohnung. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, schreibt die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 zu melden.