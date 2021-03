Kornwestheim - Unbekannte sprengten am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Kornwestheimer Enzstraße auf. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter offenbar Feuerwerkskörper, um die Explosion auszulösen. Der Zigarettenautomat wurde dabei vollständig zerstört. Die Unbekannten dürften Zigarettenpackungen und vermutlich auch Bargeld in bislang unbekannter Menge und Höhe erbeutet haben. Der entstandene Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, sie bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0 800 / 11 002 25 zu melden.