Kornwestheim - Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Parkticketautomaten, der sich in einem Parkhaus in der Eastleighstraße in Kornwestheim befindet, zu schaffen gemacht. Gegen 0.45 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie die Täter im Parkhaustunnel mit einem Werkzeug versuchten den Automat aufzuhebeln. Er alarmierte die Polizei.