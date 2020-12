Kornwestheim Diebespaar schlägt gleich dreimal zu

Pattonville - Ein Gaunerpärchen hat auf einem Diebeszug durch Einkaufsmärkte im Kreis mehrere Hundert Euro Bargeld, EC-Karten und persönliche Dokumente erbeutet. Die Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, gingen arbeitsteilig vor. Während einer der beiden das Opfer ablenkte, stahl der zweite den Geldbeutel aus der Tasche. In Pattonville hatte sich das Duo eine 61-Jährige ausgeguckt, in Asperg wurde ein 76-jähriger Senior zum Opfer. Zuletzt bestahlen die Täter eine 70-Jährige in Möglingen. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Opfern und Zeugen.