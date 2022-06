Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein E-Bike, das der 22-jährige Besitzer vor einem Fitnesscenter am Salamanderplatz in Kornwestheim abgestellt hatte. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, kann sich beim Kornwestheimer Revier unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 melden.