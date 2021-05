Kornwestheim Diebstahl kommt 22-Jährigen teuer zu stehen

Kornwestheim - Nach der Aussage des 22-jährigen Angeklagten platzte der Staatsanwältin in der Verhandlung am Ludwigsburger Amtsgerichts der Kragen. Statt dem jungen Mann aus Stuttgart Fragen zu stellen, richtete sie eindringliche Worte in Richtung des Angeklagten, der sich für räuberischen Diebstahl und Körperverletzung verantworten musste. „So geht das nicht. Erst klauen Sie und wollen abhauen. Und jetzt beschweren Sie sich auch noch.“ Der Beschuldigte hatte zuvor zugegeben, im Januar dieses Jahres wegen Geldmangels eine Schachtel Zigaretten in einem Supermarkt am Kornwestheimer Kimry-Platz eingesteckt zu haben. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter auf frischer Tat ertappte und ihn darauf ansprach, versuchte der Krankenpfleger zu fliehen. Dass ihn der Wachdienstler daran hinderte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt, empfand der 22-Jährige aber als Drangsalierung. „Ich wurde 20 Minuten am Boden festgehalten, das war unmenschlich“, beklagte er sich vor Gericht.