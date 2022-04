Kornwestheim Dienstvergehen nach Dienstschluss?

„Passen Sie immer auf, vor welchen Karren Sie sich spannen lassen. Es kann böse ausgehen.“ Die mahnenden Worte von Richterin Annkathrin Koblinger waren an drei Männer gerichtet, die im Februar des vergangenen Jahres in ganz unterschiedlichen Rollen an einer Aktion in einer Osteopathie-Praxis in Kornwestheim beteiligt waren. Sie wirkte, so sieht es die Staatsanwaltschaft – wie ein Einsatz des Zolls. Und dabei war es, davon gehen die Ankläger aus, nur der Rachefeldzug eines Osteopathen aus Remseck gegen einen von zwei Kollegen, mit denen er seit Jahren im Clinch liegt.