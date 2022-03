Kornwestheim Diese Bands rocken Kornwestheim

Michael Jackson und Dire Straits

Rammstein also. Neben dem Liedergut der Neue-Deutsche-Härte-Weltstars werden zudem Songs der Dire Straits-Tribute-Band „Brothers in Arms“ im August in Kornwestheim zu hören sein, außerdem hat Leichtle den Michael-Jackson-Interpreten Roy Paladini, auch bekannt als „Jackson one“, und ebenfalls Italiener, gebucht. „Ursprünglich sollte eine Tina-Turner-Tribute-Gruppe auftreten“, sagt Leichtle, dessen Eventagentur bankett plus die Kornwestheim-rockt-Open-Air-Konzerte seit mittlerweile mehreren Jahren organisiert. Doch Tina fällt in diesem Jahr aus – als Ersatz für die Songs der Popröhre wird es dann eben Michael Jackson. Zwei weitere Tribute-Bands wird Leichtle in den kommenden Wochen noch bekannt geben, wie er berichtet. „Es sind“, sagt er, „in diesem Jahr fünf Auftritte geplant“. Einen sechsten Dienstag wird es wohl anno 2022 nicht geben, auch wenn das im Gespräch war. „Da warten wir in diesem Jahr mal noch ab, wie sich die Lage entwickelt.“