Kornwestheim Dieser Break dauert den Tänzern viel zu lange

Ja, natürlich bietet auch der TSC ein Online-Training an. Ein besonderes Augenmerk, so Pressesprecherin Sigrid Nothofer, lege der Verein dabei auf die beiden Kindergruppen, die sich vor Ausbruch der Pandemie gut etabliert hätten. „Gewisse Themen kann man digital auch umsetzen“, sagt Dominik Flaig. Aber eben nicht alles. „Korrekturen an der Körperhaltung“ seien zum Beispiel kaum möglich.